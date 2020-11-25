Şule ve Ceren'in babalarından Bakan Soylu’nun sözlerine destek

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019’da açık cezaevinden izinli çıkan Özgür Arduç’un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Arduç, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. Ordu'da 'canavarca hisle kasten öldürme' ve iki kez de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanan katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



'BAKANIMIZA KATILIYORUM'



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hatay'ın Arsuz ilçesinde Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YOL-SEV-DER) ve Arsuz Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kadına yönelik şiddet olaylarını sert sözlerle eleştirdiği konuşmasında, "Kadını vuracağına kendini vur, delikanlısın ya. Neyini tatmin ediyorsun ya, neyini?" sözlerine katıldığını kaydetti. Kadına şiddet olaylarının her geçen gün arttığını anlatan baba Yılmaz Özdemir, "Bu eğitim çocukluktan başlıyor. Çocuklarımıza iyi bir eğitim verirsek, iyi bir gelecek hazırlarsak bu tür olaylar zaten olmaz. İş ailede ve toplumun yetiştiği ortamda bitiyor. Yasalar daha sonraki iş. Önce aile içinde düzen kurulacak ki iyi bir eğitimle beraber çocuklarımız topluma kazandırılması gerekiyor" dedi.



ÇET'İN BABASI: OLUMLU BULUYORUM



Ankara'da 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitiren Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in babası İsmail Çet de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kadın cinayetlerine yönelik söylemlerine katıldığını ve olumlu bulduğunu kaydetti.