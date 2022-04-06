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Şule Öztunç kimdir? Letonya Büyükelçisi Şule Öztunç hakkında bilgiler

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Şule Öztunç kimdir Letonya Büyükelçisi Şule Öztunç hakkında bilgiler

Şule Öztunç, Letonya Büyükelçisi olarak atanmasının ardından kariyeri ve hayatı ile merak edilen isim oldu. Şule Öztunç, Brüksel Amerikan Lisesi'ni bitirmiş, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Madrid Complutense Üniversitesi'ne bağlı Ortega y Gasset Enstitüsü'nde Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır. İşte, Şule Öztunç hakkında bazı bilgiler

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1988 yılında Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Dairesi'nde aday meslek memuru olarak kariyerine başlamış, çeşitli görevlerin ardından 2003-2008 yıllarında Roma Büyükelçiliği'nde müsteşar ve birinci müsteşar olarak görev üstlenmiş ayrıca bu dönemde NATO Savunma Koleji Danışmanı da olmuştur. 2008-2010 yıllarında NATO Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Dairesi Başkanı, 2010-2013 yılları arasında ise Brüksel'de elçi unvanıyla NATO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yürütmüştür. 7 Ekim 2013 - 15 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin Venezuela Büyükelçisi olmuştur. 22 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu üyesidir.

İki çocuk annesi olup, İngilizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.

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