Şule Öztunç kimdir? Letonya Büyükelçisi Şule Öztunç hakkında bilgiler

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1988 yılında Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Dairesi'nde aday meslek memuru olarak kariyerine başlamış, çeşitli görevlerin ardından 2003-2008 yıllarında Roma Büyükelçiliği'nde müsteşar ve birinci müsteşar olarak görev üstlenmiş ayrıca bu dönemde NATO Savunma Koleji Danışmanı da olmuştur. 2008-2010 yıllarında NATO Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Dairesi Başkanı, 2010-2013 yılları arasında ise Brüksel'de elçi unvanıyla NATO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yürütmüştür. 7 Ekim 2013 - 15 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin Venezuela Büyükelçisi olmuştur. 22 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu üyesidir.

İki çocuk annesi olup, İngilizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.