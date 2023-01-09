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Sularımız büyük tehlike altında

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#Emine Erdoğan#İklim Değişikliği#Su
Sularımız büyük tehlike altında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde sularımız büyük tehlike altında. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım” dedi.

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Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı ve 'sessiz felaket' olarak tanımladığı kuraklığa dikkat çektiği açıklamasında şunları kaydetti:

“İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde sularımız büyük tehlike altında.

YÜZDE 25 AZALACAK

Son 3 ayın yağış miktarı, ölçülen uzun yıl verilerine göre yüzde 40.6 ve geçen yıla oranla yüzde 31 azaldı. Önümüzdeki 100 yıl içinde ise ülkemizin su kaynaklarında yüzde 25 seviyesinde düşüş bekleniyor.

SESSİZ FELAKET

Sularımızı verimli kullanmak, hepimiz için bir vatandaşlık görevi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde başlayan su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım.”

 

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#Emine Erdoğan#İklim Değişikliği#Su

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