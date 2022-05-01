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Sular nefes aldı

#Deniz#Balıkçılık#Avlanma
Sular nefes aldı

Deniz ve göllerde yürütülen saha çalışmalarında 80 milyon metrekare alan taranarak, 520 bin metrekare hayalet ağ ve 9 bin adet sepet, algarna ve benzeri terk edilmiş av aracı çıkarıldı.

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Balıkçıların avlanmak için kullandığı, sonrasında denizlerde unuttuğu veya parçalanan ağlar, birçok deniz canlısının yaşamını tehlikeye atıyor. Konuyla ilgili çalışma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bu çalışmaların sonucunu Hürriyet’le paylaştı. İşte deniz ve göllerde yapılan temizlikle ilgili çarpıcı bilgiler:

“Proje kapsamında şimdiye kadar deniz ve iç sularımızda yürütülen saha çalışmalarında 80 milyon metrekare alan taranarak, 520 bin metrekare ağ ve 9 bin adet sepet, algarna ve benzeri terk edilmiş av aracı sularımızdan temizlendi. Çok miktarda muhtelif atık (araç lastiği, pet şişeler, ambalaj malzemeleri vb.) Marmara Denizi’nden temizlendi. Çalışmalarımız sonucunda bilimsel verilere göre yaklaşık 1.7 milyon adet su canlısının ağlara takılarak ölmesinin engellendiği değerlendiriliyor.

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KIRMIZI MERCANLAR YAŞAYACAK

Koruma altında olan Kırmızı Mercanlar (Coralliumrubrum), çalışma sahasına dahil edilerek, üstü hayalet ağlarla kaplanarak mercanların canlılığını kaybetmesine yol açan terk edilmiş ağlar çıkarıldı ve kırmızı mercan resiflerinin yok olmaları önlendi. Bu sayede ekosistem tekrar canlanmaya başladı. Çıkarılan ağların bir kısmı belediyelere bir kısmı ise bölge çiftçilerine teslim edilerek çevreye zarar vermeyecek alanlarda değerlendirilmesi sağlandı. Kullanılmayacak durumda olan ağlar imha edildi, metal parçaları geri dönüşüme kazandırıldı. Çıkarılan ağların bir kısmı ise sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla geri dönüşümü sağlanarak, sanayinin farklı alanlarında kullanılacak.” 

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#Deniz#Balıkçılık#Avlanma

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