Sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 3 Nisan su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Nisan su kesintisi programını paylaştı. Günlük programa göre hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinden etkilenen ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin sona ereceği tarihi ve saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Nisan su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) gün içerisinde yaşanacak su kesintilerinin listesini resmi sayfası üzerinden paylaşılıyor. İSKİ'nin 3 Nisan tarihli "planlı kesinti" programına göre akşam saatlerinde Arnavutköy, Sultangazi, Silivri, Fatih, Çatalca'nın bazı mahallerine şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yapılan duyuru:
3 NİSAN PLANLI KESİNTİ DUYURUSU
"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Çilingir Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Haraççı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.04.2021 16:32
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Haseki Sultan Mah,Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.04.2021 16:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Akşemsettin Mah,Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.04.2021 17:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Cebeci Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.04.2021 16:39
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.04.2021 15:54
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.4.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Subaşı Mah,Oklalı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.04.2021 12:42
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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