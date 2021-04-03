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Haber Giriş: 03.04.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 3 Nisan su kesintisi programı

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Sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 3 Nisan su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Nisan su kesintisi programını paylaştı. Günlük programa göre hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinden etkilenen ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin sona ereceği tarihi ve saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Nisan su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) gün içerisinde yaşanacak su kesintilerinin listesini resmi sayfası üzerinden paylaşılıyor. İSKİ'nin 3 Nisan tarihli "planlı kesinti" programına göre akşam saatlerinde Arnavutköy, Sultangazi, Silivri, Fatih, Çatalca'nın bazı mahallerine şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yapılan duyuru:

3 NİSAN PLANLI KESİNTİ DUYURUSU

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Çilingir Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Haraççı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.04.2021 16:32

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Haseki Sultan Mah,Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.04.2021 16:45

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Akşemsettin Mah,Hırka-İ Şerif Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.04.2021 17:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Cebeci Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.04.2021 16:39

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

]

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.04.2021 15:54

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.4.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Subaşı Mah,Oklalı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.04.2021 12:42

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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