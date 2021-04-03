Sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 3 Nisan su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) gün içerisinde yaşanacak su kesintilerinin listesini resmi sayfası üzerinden paylaşılıyor. İSKİ'nin 3 Nisan tarihli "planlı kesinti" programına göre akşam saatlerinde Arnavutköy, Sultangazi, Silivri, Fatih, Çatalca'nın bazı mahallerine şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yapılan duyuru:

3 NİSAN PLANLI KESİNTİ DUYURUSU

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Haraççı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.04.2021 16:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Haseki Sultan Mah,Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.04.2021 16:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah,Hırka-İ Şerif Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.04.2021 17:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.04.2021 16:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. ]

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.04.2021 15:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.4.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Subaşı Mah,Oklalı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.04.2021 12:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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