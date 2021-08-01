Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ (İstanbul) 1 Ağustos arıza ve kesinti listesi
1 Ağustos Pazar günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 1 Ağustos 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 16:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 18:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Parseller Mah,Tatlısu Mah,Necip Fazıl Mah,Madenler Mah,Mehmet Akif Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Yukarı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Dudullu Osb,Aşağı Dudullu Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Enerjı Kesıntısı Sebebıyle Ömerlı Arıtma Tesısınden Yeterlı Su Alınamadağı Içın Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 01.08.2021 18:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 18:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.