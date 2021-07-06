Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 6 Temmuz kesinti listesi
6 Temmuz Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 6 Temmuz 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2021 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Ahmet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2021 11:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Orta Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 06.07.2021 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2021 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 06.07.2021 11:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2021 11:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Taşdelen Mah,Sultançiftliği Mah,Güngören Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2021 07:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah,Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2021 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.