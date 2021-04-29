Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 29 Nisan kesinti listesi
29 Nisan Perşembe günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 29 Nisan 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2021 15:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Güneşli Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2021 11:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2021 15:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2021 14:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2021 13:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2021 12:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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