Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 28 Eylül arıza ve kesinti listesi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 28 Eylül İSKİ kesinti listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2021 14:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 28.09.2021 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2021 12:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2021 15:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.