Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 28 Ekim kesinti listesi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 28 Ekim İSKİ kesinti listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.10.2021 13:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Gayrettepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.10.2021 16:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.10.2021 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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