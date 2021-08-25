Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 25 Ağustos kesinti listesi
25 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 25 Ağustos 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 17:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 17:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Adil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 16:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 16:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2021 15:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.