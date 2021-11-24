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Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 24 Kasım kesinti listesi

#İSKİ#Arıza#Kesinti
Sular ne zaman gelecek İşte İSKİ 24 Kasım kesinti listesi

İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 24 Kasım 2021 tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün su kesintisi yaşayacak semtler paylaşıldı. İşte, İSKİ 24 Kasım kesinti listesi...

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.11.2021 10:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.11.2021 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Altayçeşme Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 24.11.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.11.2021 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.11.2021 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.11.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.11.2021 10:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.11.2021 08:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Arıza#Kesinti

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