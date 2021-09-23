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Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 23 Eylül arıza ve kesinti listesi

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek?#İSKİ
Sular ne zaman gelecek İşte İSKİ 23 Eylül arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı bölgelerinde 23 Eylül Perşembe günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu kesintinin olduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 23 Eylül İSKİ kesinti listesi...

İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2021 14:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2021 16:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2021 14:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2021 14:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2021 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2021 16:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2021 15:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek?#İSKİ