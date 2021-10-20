Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 20 Ekim arıza/kesinti listesi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 20 Ekim İSKİ kesinti listesi...
İlçe: Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 20.10.2021 16:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.10.2021 15:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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