Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 16 Mart arıza ve kesinti listesi

İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Avcılar, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. İşte, İSKİ 16 Mart arıza ve kesinti listesi...
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Nizam Mah,Maden Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Hisarı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postane Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama : Asya Kayıp Kaçak Ve Basınç Müdürlüğünün İsale Hattı Üzerinde Vana Değişimi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kuzguncuk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 11:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.