Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 16 Mart arıza ve kesinti listesi

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İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Avcılar, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. İşte, İSKİ 16 Mart arıza ve kesinti listesi...

İlçe : Adalar

Etkilenen Mahalleler : Nizam Mah,Maden Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama : Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama : Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Anadolu Hisarı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

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İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postane Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası

Açıklama : Asya Kayıp Kaçak Ve Basınç Müdürlüğünün İsale Hattı Üzerinde Vana Değişimi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Kuzguncuk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.03.2022 11:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.