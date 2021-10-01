Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 1 Ekim arıza ve kesinti listesi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 1 Ekim Cuma günü İSKİ kesinti listesi...
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada,Burgaz Adası
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Burgaz Ada Ve Kınalı Adayı Besleyen Boğaz Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.10.2021 06:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah,Merkez Mah,Üniversite Mah,Yeşilkent Mh,Gümüspala Mah,Cihangir Mah,Ambarlı Mah,Firuzköy Mah,Denizköşkler Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama : Avcılar Terfi 1000 Mm İsale Hattı Üzerinde Vana Arıza Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.10.2021 13:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2021 15:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2021 14:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2021 14:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Suadiye Mah,Bostancı Mah,Caddebostan Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2021 13:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yunus Mah,Topselvi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2021 15:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.