Sular ne zaman gelecek? İşte 9 Ekim İSKİ kesinti listesi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, İSKİ 9 Ekim kesinti listesi...

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 10:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 09.10.2020 10:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 10:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 09:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Madenler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.10.2020 09:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.