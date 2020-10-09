Sular ne zaman gelecek? İşte 9 Ekim İSKİ kesinti listesi
İstanbul'un bazı bölgelerinde 9 Ekim Cuma günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu kesintinin olduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, İSKİ 9 Ekim kesinti listesi...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 09.10.2020 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 09.10.2020 08:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Madenler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2020 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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