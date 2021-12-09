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Sular ne zaman gelecek? İşte 9 Aralık 2021 İSKİ arıza ve kesinti listesi

#İski#Kesinti#Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek İşte 9 Aralık 2021 İSKİ arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı bölgelerinde 9 Aralık Perşembe günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu kesintinin olduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 9 Aralık İSKİ kesinti listesi...

İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2021 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2021 08:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Çakmak Mah,Çamlık Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Mehmet Akif Mah,Tatlısu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2021 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İski#Kesinti#Su Kesintisi

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