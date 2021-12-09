Sular ne zaman gelecek? İşte 9 Aralık 2021 İSKİ arıza ve kesinti listesi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 9 Aralık İSKİ kesinti listesi...
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2021 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2021 08:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Çakmak Mah,Çamlık Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Mehmet Akif Mah,Tatlısu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2021 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.