Sular ne zaman gelecek? İşte 9 Aralık 2021 İSKİ arıza ve kesinti listesi

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'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 9 Aralık İSKİ kesinti listesi...

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Esatpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.12.2021 09:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.12.2021 08:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Çakmak Mah,Çamlık Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Mehmet Akif Mah,Tatlısu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.12.2021 09:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.