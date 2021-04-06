Sular ne zaman gelecek? İşte 6 Nisan İSKİ kesinti programı
6 Nisan Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 6 Nisan 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,İnönü Mah,İçerenköy Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Küçükbakkalköy Mah,Mevlana Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Dudullu-İçeren Köy Ø1000 Mm Çb Hat Üzerınde Metro Inşaatları Içın Yapılan Deplase Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 06.04.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2021 16:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Görele Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2021 14:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah,Karlıktepe Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 06.04.2021 12:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 06.04.2021 13:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Dudullu-İçeren Köy Ø1000 Mm Çb Hat Üzerınde Metro Inşaatları Içın Yapılan Deplase Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 06.04.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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