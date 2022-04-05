Sular ne zaman gelecek? İşte 5 Nisan İSKİ arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 5 Nisan 2022 su kesintisi listesi...
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Heybeliada Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Planlı Kesinti Sebebiyle Saat 15:30 Kadar Sisteme Giriş Yapıldı.
Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.04.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.04.2022 11:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.