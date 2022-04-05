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Sular ne zaman gelecek? İşte 5 Nisan İSKİ arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Arıza#Kesinti
Sular ne zaman gelecek İşte 5 Nisan İSKİ arıza ve kesinti listesi

5 Nisan Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 5 Nisan 2022 su kesintisi listesi...

İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Heybeliada Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Planlı Kesinti Sebebiyle Saat 15:30 Kadar Sisteme Giriş Yapıldı.
Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.04.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.04.2022 11:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Arıza#Kesinti

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