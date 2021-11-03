Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım İSKİ kesinti ve arıza listesi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 3 Kasım 2021 İSKİ kesinti listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Adnan Menderes Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bakırköy- Ataköy 400 Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi : 03.11.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiftlik Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah,Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 00:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.