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Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım İSKİ kesinti ve arıza listesi

#İSKİ#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek
Sular ne zaman gelecek İşte 3 Kasım İSKİ kesinti ve arıza listesi

İstanbul'un bazı bölgelerinde 3 Kasım Çarşamba günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu kesintinin olduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 3 Kasım 2021 İSKİ kesinti listesi...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Adnan Menderes Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bakırköy- Ataköy 400 Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır
Başlama Tarihi : 03.11.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiftlik Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah,Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2021 00:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2021 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek

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