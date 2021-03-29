Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Mart İSKİ kesinti listesi
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 29 Mart tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İşte, 29 Mart Pazartesi İSKİ su kesintisi ve arıza programı...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2021 12:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2021 13:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 29.03.2021 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2021 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2021 13:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah,Nişantepe Mah,Alemdağ Mah
Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Atık Su İnşaatın Yaptığı Kazı Çalışması Sebebiyle 500 Mm Branşman Hattı Kapatılmıştır.
Başlama Tarihi : 29.03.2021 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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