Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Mart İSKİ kesinti listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İşte, 29 Mart Pazartesi İSKİ su kesintisi ve arıza programı...

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.03.2021 12:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.03.2021 13:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 29.03.2021 10:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.03.2021 10:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.03.2021 13:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah,Nişantepe Mah,Alemdağ Mah

Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Atık Su İnşaatın Yaptığı Kazı Çalışması Sebebiyle 500 Mm Branşman Hattı Kapatılmıştır.

Başlama Tarihi : 29.03.2021 10:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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