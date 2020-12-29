Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık İSKİ kesinti listesi
29 Aralık Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 29 Aralık 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2020 16:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2020 14:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Şeyhli Mah,Kurtköy Mah,Ramazanoğlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2020 14:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2020 15:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2020 14:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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