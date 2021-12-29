Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık İSKİ arıza ve kesinti listesi

Haberin Devamı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Aralık tarihli planlı su kesintilerini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan duyuruya göre, İstanbul'un bazı ilçelerine içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. İşte, İSKİ 29 Aralık arıza ve kesinti listesi...

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberin Devamı

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.12.2021 13:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.12.2021 13:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.12.2021 12:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Kireçburnu Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerjı Kesıntısı Nedenı Ile Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.

Başlama Tarihi : 29.12.2021 11:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Cırpıcı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.12.2021 13:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.