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Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık İSKİ arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek
Sular ne zaman gelecek İşte 29 Aralık İSKİ arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin olduğu il ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) İstanbul su kesintisi programını inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Aralık tarihli planlı su kesintilerini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan duyuruya göre, İstanbul'un bazı ilçelerine içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. İşte, İSKİ 29 Aralık arıza ve kesinti listesi...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 13:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 13:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 12:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Kireçburnu Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerjı Kesıntısı Nedenı Ile Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 29.12.2021 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Cırpıcı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.12.2021 13:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek

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