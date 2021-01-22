Sular ne zaman gelecek? İşte 22 Ocak İSKİ kesinti listesi
22 Ocak Cuma günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 22 Ocak 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.01.2021 11:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.01.2021 14:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.01.2021 12:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.01.2021 14:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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