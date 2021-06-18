Sular ne zaman gelecek? İşte 18 Haziran ilçe ilçe İSKİ kesinti listesi
18 Haziran Cuma günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 18 Haziran 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.06.2021 13:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.06.2021 14:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Kozyatağı Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.06.2021 13:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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