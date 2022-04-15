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Sular ne zaman gelecek? İşte 15 Nisan arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Arıza#Kesinti
Sular ne zaman gelecek İşte 15 Nisan arıza ve kesinti listesi

15 Nisan Cuma günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 15 Nisan 2022 su kesintisi listesi...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.04.2022 15:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.04.2022 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Sinanpaşa Mah,Mecidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.04.2022 15:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.04.2022 14:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 15.04.2022 15:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.04.2022 14:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Arıza#Kesinti

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