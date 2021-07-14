Sular ne zaman gelecek? İşte 14 Temmuz İSKİ kesinti listesi
14 Temmuz Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 14 Temmuz 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 14.07.2021 08:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Göksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2021 13:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah,Ali Bahadır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2021 13:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2021 12:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Küçük Ayasofya Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2021 13:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Gülensu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2021 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı
Başlama Tarihi : 14.07.2021 13:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2021 12:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Yeşiltepe Mah,Seyit Nizam Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2021 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah,Dudullu Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2021 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Gülbahar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2021 12:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.