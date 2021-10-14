Sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim İSKİ arıza ve kesinti listesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Saadet zinciri vurgununda kritik gelişme Sanıktan skandal hareketSaadet zinciri vurgununda kritik gelişme! Sanıktan skandal hareket#Dolandırıcılık
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacakİstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak#İklim Değişikliği
En etkili koronavirüs aşısı belli olduEn etkili koronavirüs aşısı belli oldu!#Kovid Aşısı
Afganistanda büyük insanlık dramı Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyorAfganistan'da büyük insanlık dramı! 'Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyor' #Afganistan
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
İş insanı çiftlik evinde kâbusu yaşadı Kıskıvrak yakalandılarİş insanı çiftlik evinde kâbusu yaşadı! Kıskıvrak yakalandılar#Mersin
Bilim kurulu üyesinden 3. doz BionTech aşı açıklamasıBilim kurulu üyesinden 3. doz BionTech aşı açıklaması#Koronavirüs
Salgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIMSalgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIM#Koronavirüs
Görüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzelerGörüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzeler!#Cüzzam
Marketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma En çok kadınları tehdit ediyorMarketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma! En çok kadınları tehdit ediyor#Kanser
Eski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdiEski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdi#Jennette Mccurdy
Kadınlar ne demek istediKadınlar ne demek istedi?#Bensu Soral
Kadir Şeker talebine imza atan elleriniz dert görmesin'Kadir Şeker' talebine imza atan elleriniz dert görmesin#Siyasi Suikast
Dönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktıDönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktı#Kaybolan Meslekler
HABERLERGündem Haberleri

Sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim İSKİ arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Kesinti#Sular Ne Zaman Gelecek?
Sular ne zaman gelecek İşte 14 Ekim İSKİ arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı bölgelerinde 14 Ekim Perşembe günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu kesintinin olduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

Haberin Devamı

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 14 Ekim Perşembe günü İSKİ kesinti listesi...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Yassıören Mah,Hastane Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberin Devamı

İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Saadetdere Mah,Süleymaniye Mah,Sultaniye Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,Şehitler Mah,İnönü Mah,Zafer Mah,Yunus Emre Mah,Örnek Mah,Çınar Mah,Battalgazi Mah,Balıkyolu Mah,Esenkent Mah,Bağlarçeşme Mah,Akşemseddin Mah,Akevler Mah,Aşık Veysel Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Mehter Ceşme Mah,Pınar Mah,Orhangazi Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Koza Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Ahmet Yesevi Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Adil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberin Devamı

İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ovayenice Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSKİ#Kesinti#Sular Ne Zaman Gelecek?

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!