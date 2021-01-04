Sular ne zaman gelecek? İSKİ’den İstanbul su kesintisi hakkında açıklama

Suların ne zaman geleceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Su kesintisi ile ilgili İSKİ tarafından açıklama yapıldı. Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerini etkileyecek kesinti 30 saat boyunca devam edecek. Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle kesinti olacak.

SU KESİNTİSİ NERELERDE OLACAK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalıma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.