Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 8 ilçede kesinti açıklaması

İSKİ su kesintisi 23 Ağustos Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Tayakadın Mah,Adnan Menderes Mah,Fatih Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2021 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2021 11:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Soğuksu Mah,Paşabahçe Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Kanlıca Mah,Göztepe Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Elmalı-Beykoz Ø700 Mm Ç.B Hattın Barış Manço Caddesınde Arızalı Tahlıye Borusunun Yenılenmesı Çalışması Başlama Tarihi : 23.08.2021 11:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2021 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2021 11:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kanarya Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2021 11:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2021 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Armağan Evler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2021 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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