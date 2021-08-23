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Haber Giriş: 23.08.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 8 ilçede kesinti açıklaması

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 8 ilçede kesinti açıklaması

Sular ne zaman gelecek sorusu, 23 Ağustos Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 23 Ağustos Pazartesi İSKİ su kesintisi kapsamında Kartal, Ümraniye, Küçükçekmece, Esenyurt, Beyoğlu, Beykoz, Büyükçekmece, Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 23 Ağustos Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah,Tayakadın Mah,Adnan Menderes Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.08.2021 09:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.08.2021 11:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Soğuksu Mah,Paşabahçe Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Kanlıca Mah,Göztepe Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Elmalı-Beykoz Ø700 Mm Ç.B Hattın Barış Manço Caddesınde Arızalı Tahlıye Borusunun Yenılenmesı Çalışması
Başlama Tarihi:23.08.2021 11:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.08.2021 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.08.2021 11:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kanarya Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.08.2021 11:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.08.2021 10:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Site Mah,Armağan Evler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.08.2021 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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