Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 7 ilçede kesinti açıklaması

İSKİ su kesintisi 11 Şubat Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.02.2021 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Adnan Kahveci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.02.2021 11:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Firuz Ağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.02.2021 14:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.02.2021 13:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Kozyatağı Mah,Sahrayı Cedit Mah,19 Mayıs Mah,Bostancı Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Dudullu-Kozyatağı 400 Mm Branşman Hattında Arıza Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 11.02.2021 14:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.02.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.02.2021 14:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.