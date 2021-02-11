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Haber Giriş: 11.02.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 7 ilçede kesinti açıklaması

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 7 ilçede kesinti açıklaması
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Sular ne zaman gelecek sorusu, 11 Şubat Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 11 Şubat Perşembe İSKİ su kesintisi kapsamında Üsküdar, Sultangazi, Kadıköy, Esenler, Beyoğlu, Beylikdüzü, Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 11 Şubat Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.02.2021 09:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Adnan Kahveci Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.02.2021 11:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kuloğlu Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.02.2021 14:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.02.2021 13:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Kozyatağı Mah,Sahrayı Cedit Mah,19 Mayıs Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Dudullu-Kozyatağı 400 Mm Branşman Hattında Arıza Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:11.02.2021 14:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.02.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cebeci Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.02.2021 14:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:İcadiye Mah,Kuzguncuk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.02.2021 15:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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