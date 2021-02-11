Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 7 ilçede kesinti açıklaması

İSKİ su kesintisi 11 Şubat Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ataköy 3-4-11Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|11.02.2021 09:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Adnan Kahveci Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|11.02.2021 11:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kuloğlu Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|11.02.2021 14:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Namık Kemal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|11.02.2021 13:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kozyatağı Mah,Sahrayı Cedit Mah,19 Mayıs Mah,Bostancı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Dudullu-Kozyatağı 400 Mm Branşman Hattında Arıza Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|11.02.2021 14:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.02.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cebeci Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|11.02.2021 14:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İcadiye Mah,Kuzguncuk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|11.02.2021 15:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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