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Haber Giriş: 29.01.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 6 ilçede su kesintisi açıklaması

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 6 ilçede su kesintisi açıklaması
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Sular ne zaman gelecek sorusu, 29 Ocak Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 29 Ocak Cuma İSKİ su kesintisi kapsamında Güngören, Maltepe, Silivri, Çatalca, Ümraniye sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 29 Ocak Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.01.2021 12:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Gülsuyu Mah,Gülensu Mah,Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:29.01.2021 11:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Yalı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.01.2021 13:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.01.2021 09:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.01.2021 13:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Fatih Sultan Mehmet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.01.2021 12:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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