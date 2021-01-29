Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 6 ilçede su kesintisi açıklaması

İSKİ su kesintisi 29 Ocak Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.01.2021 12:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Gülensu Mah,Başıbüyük Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 29.01.2021 11:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.01.2021 13:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.01.2021 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.01.2021 13:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.