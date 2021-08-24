Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 6 ilçede kesinti açıklaması

İSKİ su kesintisi 24 Ağustos Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Akat Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2021 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2021 08:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 24.08.2021 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Gümüşdere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2021 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2021 09:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Karamandere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2021 12:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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