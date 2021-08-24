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Haber Giriş: 24.08.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 6 ilçede kesinti açıklaması

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 6 ilçede kesinti açıklaması

Sular ne zaman gelecek sorusu, 24 Ağustos Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 23 Ağustos Pazartesi İSKİ su kesintisi kapsamında Çatalca, Silivri, Sarıyer, Maltepe, Kartal, Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 24 Ağustos Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Levent Mah,Akat Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.08.2021 10:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Orhantepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.08.2021 08:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:24.08.2021 09:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Gümüşdere Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.08.2021 10:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.08.2021 09:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Karamandere Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.08.2021 12:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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