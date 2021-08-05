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Haber Giriş: 05.08.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 6 ilçede kesinti açıklaması

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 6 ilçede kesinti açıklaması

Sular ne zaman gelecek sorusu,5 Ağustos Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 5 Ağustos Perşembe İSKİ su kesintisi kapsamında Kartal, Kağıthane, Sancaktepe, Silivri ve Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 5 Ağustos Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yassıören Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:04.08.2021 15:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Karaburun Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:04.08.2021 21:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.08.2021 09:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Talat Paşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi:05.08.2021 10:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattına Debimetre Montajı
Başlama Tarihi:05.08.2021 09:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.08.2021 09:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Taşdelen Mah,Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.08.2021 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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