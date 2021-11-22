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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 5 ilçede su kesintisi duyurusu

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek İSKİden 5 ilçede su kesintisi duyurusu

Sular ne zaman gelecek sorusu, 22 Kasım Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 22 Kasım Pazartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Avcılar, Esenyurt, Kadıköy, Kartal ve Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İSKİ su kesintisi 22 Kasım Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.11.2021 14:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.11.2021 11:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Turgut Özal Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.11.2021 11:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Defterdar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.11.2021 10:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:22.11.2021 13:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Fikirtepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.11.2021 10:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Esentepe Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:22.11.2021 10:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Eyüp Sultan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.11.2021 13:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.11.2021 10:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.11.2021 12:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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