Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 5 ilçede su kesintisi duyurusu

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İSKİ su kesintisi 22 Kasım Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.11.2021 14:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.11.2021 11:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.11.2021 11:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Defterdar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.11.2021 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 22.11.2021 13:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.11.2021 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 22.11.2021 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Eyüp Sultan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.11.2021 13:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.11.2021 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.