Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 5 ilçede su kesintisi duyurusu

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İSKİ su kesintisi 12 Kasım Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 12.11.2021 09:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.11.2021 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.11.2021 08:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.11.2021 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.