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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 5 ilçede su kesintisi duyurusu

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski
Sular ne zaman gelecek İSKİden 5 ilçede su kesintisi duyurusu

Sular ne zaman gelecek sorusu, 12 Kasım Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 12 Kasım Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Fatih, Sultangazi, Üsküdar ve Şişli'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İSKİ su kesintisi 12 Kasım Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Anadolu Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:12.11.2021 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2021 09:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2021 08:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Mecidiyeköy Mah,Kuştepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2021 07:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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