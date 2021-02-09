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Haber Giriş: 09.02.2021 - 15:07 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 5 ilçede su kesintisi açıklaması

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 5 ilçede su kesintisi açıklaması
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Sular ne zaman gelecek sorusu, 9 Şubat Çarşamba günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 9 Şubat Çarşamba İSKİ su kesintisi kapsamında Bakırköy, Beylikdüzü, Pendik, Silivri, Üsküdar sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 9 Şubat Çarşamba günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.02.2021 11:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Sahil Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.02.2021 12:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kurtköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.02.2021 13:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Selimpaşa Depo Girişinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:09.02.2021 11:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Ünalan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.02.2021 13:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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