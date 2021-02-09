Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 5 ilçede su kesintisi açıklaması

İSKİ su kesintisi 9 Şubat Çarşamba günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.02.2021 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.02.2021 12:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kurtköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.02.2021 13:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Selimpaşa Depo Girişinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 09.02.2021 11:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.