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Haber Giriş: 08.08.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 4 ilçede kesinti açıklaması

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 4 ilçede kesinti açıklaması

Sular ne zaman gelecek sorusu, 8 Ağustos Pazar günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 8 Ağustos Pazar İSKİ su kesintisi kapsamında Kartal, Kağıthane, Sancaktepe, Silivri ve Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 8 Ağustos Pazar günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Cevatpasa Mah
Arıza Sebebi:800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:08.08.2021 01:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Karadolap Mah
Arıza Sebebi:800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:08.08.2021 01:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah
Arıza Sebebi:800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:08.08.2021 01:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi:800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Silahtat G.O.P Küçükköy 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:08.08.2021 01:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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