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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 4 ilçede kesinti açıklaması
Sular ne zaman gelecek sorusu, 19 Mart Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 19 Mart Cuma İSKİ su kesintisi kapsamında Kadıköy, Kartal, Sultangazi, Şişli'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İSKİ su kesintisi 19 Mart Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Erenköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
|Başlama Tarihi
|:
|19.03.2021 11:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çavuşoğlu Mah,Karlıktepe Mah,Esentepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.03.2021 10:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|50Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.03.2021 12:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.03.2021 11:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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