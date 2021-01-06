Sular ne zaman gelecek? İSKİ’den 30 saatlik İstanbul su kesintisi hakkında açıklama! İşte kesinti yaşanacak semtler
İstanbul 6 Ocak su kesintisi programı, İSKİ'nin açıklamasıyla beraber İstanbullu vatandaşların gündemine geldi. Yapılan açıklamaya göre Eenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerini etkileyecek kesinti 30 saat boyunca devam edecek. Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle kesinti olacak. Su kesintisinin yaşanacağı ilçeler İSKİ'nin su kesintisi programında mahalle mahalle açıklandı. İşte, İSKİ 30 saatlik su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler.
Suların ne zaman geleceği araştırılan konular arasında yer alıyor. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini öğrenmek istiyorlar. Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.
SU KESİNTİSİ NERELERDE OLACAK?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalıma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.
Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.
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