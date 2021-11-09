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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 3 ilçede su kesintisi duyurusu

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski
Sular ne zaman gelecek İSKİden 3 ilçede su kesintisi duyurusu

İSKİ su kesintisi 9 Kasım Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 9 Kasım Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 9 Kasım Salı günü İSKİ su kesintisi kapsamında Eyüp, Kadıköy, Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Defterdar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2021 09:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Kozyatağı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2021 09:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Küçük Çamlıca Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2021 09:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski

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