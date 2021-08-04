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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 2 ilçede kesinti açıklaması
Sular ne zaman gelecek sorusu,4 Ağustos Çarşamba günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 4 Ağustos Çarşamba İSKİ su kesintisi kapsamında Kartal ve Silivri'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İSKİ su kesintisi 4 Ağustos Çarşamba günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Soğanlık Yeni Mah,Orta Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2021 09:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2021 09:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.