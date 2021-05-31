Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 13 saat su kesintisi açıklaması

İSKİ su kesintisi, önceki gün kurum tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamı ve Sancaktepe ve Üsküdar İlçelerinde; Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahallelerine su verilemeyeceği ifade edildi.

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