Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 13 saat su kesintisi açıklaması
Sular ne zaman gelecek sorusu,31 Mayıs Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 31 Mayıs Pazartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Sancaktepe, Üsküdar, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İSKİ su kesintisi, önceki gün kurum tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamı ve Sancaktepe ve Üsküdar İlçelerinde; Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahallelerine su verilemeyeceği ifade edildi.
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