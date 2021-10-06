Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı (Adalar, Arnavutköy, Bakırköy, Silivri, Tuzla, Çatalca)

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisini paylaştı. Su kesinti listesinde "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. " ifadelerine yer verildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.10.2021 12:43
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.10.2021 11:06
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Tepeören Mah,Akfırat Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.10.2021 13:23
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
06.10.2021 11:29
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Selami Ali Mah,Murat Reis Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
06.10.2021 11:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.