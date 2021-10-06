Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı (Adalar, Arnavutköy, Bakırköy, Silivri, Tuzla, Çatalca)

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İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisini paylaştı. Su kesinti listesinde "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. " ifadelerine yer verildi.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.10.2021 12:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.10.2021 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Akfırat Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.10.2021 13:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 06.10.2021 11:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.