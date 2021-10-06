Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı (Adalar, Arnavutköy, Bakırköy, Silivri, Tuzla, Çatalca)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sağlık Bakanlığından yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacakSağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacak#SMA
Sosyal medyada paylaşırken dikkat Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlarSosyal medyada paylaşırken dikkat! Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlar#Dijital Flört Dolandırıcılığı
Ferdi Kadıoğlunun cevabını açıkladı Kimseye yalvarmayız...Ferdi Kadıoğlu'nun cevabını açıkladı! "Kimseye yalvarmayız..."#Milli Takım
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbulda bir ilk Heyecanlandıran gelişmeİstanbul'da bir ilk! Heyecanlandıran gelişme#Arkeolojik Kazı
Bahçeli bölücü kebapçı diyerek neyi kastetti MHPli Yönter fotoğrafları paylaştıBahçeli 'bölücü kebapçı' diyerek neyi kastetti? MHP'li Yönter fotoğrafları paylaştı#Bahçeli
Antalyada hareketli dakikalar Bir anda evi ateşe verdiAntalya'da hareketli dakikalar! Bir anda evi ateşe verdi#Antalya
Yüzüklerin Efendisi ekibinin tacizci yapımcıdan intikamıYüzüklerin Efendisi ekibinin tacizci yapımcıdan intikamı#Harvey Weinstein
Valilik zorunluluğu kaldırmıştı PCR kararı sonrası dikkat çeken değişimValilik zorunluluğu kaldırmıştı! PCR kararı sonrası dikkat çeken değişim#PCR
Büyükadada tahliye gerilimi Polis ile zabıta ekipleri arasında arbedeBüyükada'da tahliye gerilimi! Polis ile zabıta ekipleri arasında arbede#Büyükada
Dünyayı ayağa kaldıran belge ABD ve Çin bu kez köşeye sıkıştı...Dünyayı ayağa kaldıran belge! ABD ve Çin bu kez köşeye sıkıştı...#Koronavirüs
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
Ciddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini gölge başkan ve first ladysanıyorlardıCiddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini 'gölge başkan ve first lady'sanıyorlardı#Ivanka Trump
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Adalarda fayton gitti, tartışmalar bitmedi Sakinler ne diyorAdalar'da fayton gitti, tartışmalar bitmedi! Sakinler ne diyor?#Büyükada
HABERLERGündem Haberleri

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı (Adalar, Arnavutköy, Bakırköy, Silivri, Tuzla, Çatalca)

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski
Sular ne zaman gelecek İSKİ su kesintisi programı (Adalar, Arnavutköy, Bakırköy, Silivri, Tuzla, Çatalca)

İSKİ su kesintisi programını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Adalar, Arnavutköy, Bakırköy, Silivri, Tuzla, Çatalca ilçelerine planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi programının detayları...

Haberin Devamı

 İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisini paylaştı. Su kesinti listesinde "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. " ifadelerine yer verildi. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Şenlikköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.10.2021 12:43

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.10.2021 11:06

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Tepeören Mah,Akfırat Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.10.2021 13:23

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Kaleiçi Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

06.10.2021 11:29

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Selami Ali Mah,Murat Reis Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

06.10.2021 11:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski