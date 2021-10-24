Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. " denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.10.2021 10:01
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah,İnönü Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
23.10.2021 21:52
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Fevzi Çakmak Mah,Kanarya Mah,Sultanmurat Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.10.2021 10:27
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.