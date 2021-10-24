Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

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İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. " denildi.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.10.2021 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah,İnönü Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.10.2021 21:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.