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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski
Sular ne zaman gelecek İSKİ su kesintisi programı

Su kesintisi programı İSKİ tarafından paylaşıldı. Birçok ilçede yaşanan su kesintisi ardından vatandaşlar, suların geleceği tarih ve saat aralığını merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

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İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. "  denildi.                                            

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Kazım Karabekir Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.10.2021 10:01

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah,İnönü Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

23.10.2021 21:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Fevzi Çakmak Mah,Kanarya Mah,Sultanmurat Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.10.2021 10:27

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski

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