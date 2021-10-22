Sular ne zaman gelecek? İski su kesintisi programı

Su kesintisinden etkilenen mahallelerde bulunan vatandaşlar, “sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor.İski’den yapılan açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.”
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Şahintepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
22.10.2021 09:53
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
22.10.2021 10:04
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Fenerbahçe Mah,Caddebostan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
22.10.2021 10:07
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
22.10.2021 09:34
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
22.10.2021 09:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Tantavi Mah,Yamanevler Mah,Kazım Karabekir Mah,Atatürk Mah,Elmalıkent Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
22.10.2021 09:24
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir