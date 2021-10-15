Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

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İstanbul'un bazı bölgelerinde 15 Ekim Cuma günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Su Kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin günlük su kesintisi için yazılı açıklamada bulundu. İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

15 Ekim Su Kesintisi Programı

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.10.2021 12:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.10.2021 13:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.