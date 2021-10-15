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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

#Sular Ne Zaman Gelecek#İski#Su Kesintisi Programı
Sular ne zaman gelecek İSKİ su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, günlük su kesintisi programını inceliyor. İşte 15 Ekim su kesintisi programı...

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İstanbul'un bazı bölgelerinde 15 Ekim Cuma günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Su Kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin günlük su kesintisi için yazılı açıklamada bulundu. İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. 

15 Ekim Su Kesintisi Programı

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Ömerli Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.10.2021 12:12

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Birlik Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.10.2021 13:52

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Pınar Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.10.2021 13:39

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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#Sular Ne Zaman Gelecek#İski#Su Kesintisi Programı

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