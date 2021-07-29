Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İstanbul'un farklı noktalarında su kesintisi yaşanıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'da yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar İSKİ'nin planlı su kesintisi programından su kesintisinden etkilenecek mahalleleri ve kesintilerin sona ereceği saati görüntüleyebiliyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Temmuz İSKİ su kesintisi programı
İSKİ'nin 29 Temmuz tarihli kesinti programına göre, Bahçelievler, Beykoz, Kadıköy, Sancaktepe, Silivri ve Zeytinburnu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.
İSKİ su kesintisi programında "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.07.2021 09:50
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Çubuklu Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.07.2021 10:55
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Erenköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.07.2021 10:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler
:
Akpınar Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
29.07.2021 09:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.07.2021 12:04
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler
:
Beştelsiz Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
29.07.2021 11:37
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.