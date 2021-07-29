Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 3 Temmuz 2021 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Planlı su kesintisi programına göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere bakım-onarım çalışmaları gereğinde su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un farklı noktalarında su kesintisi yaşanıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'da yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar İSKİ'nin planlı su kesintisi programından su kesintisinden etkilenecek mahalleleri ve kesintilerin sona ereceği saati görüntüleyebiliyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Temmuz İSKİ su kesintisi programı

İSKİ'nin 29 Temmuz tarihli kesinti programına göre, Bahçelievler, Beykoz, Kadıköy, Sancaktepe, Silivri ve Zeytinburnu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İSKİ su kesintisi programında "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.07.2021 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.07.2021 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.07.2021 10:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 29.07.2021 09:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.07.2021 12:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Beştelsiz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.07.2021 11:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

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