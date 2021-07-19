Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, çalışmalar nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, su kesintisi saat kaça kadar devam edecek? İşte İSKİ'nin 13 Temmuz tarihli planlı kesinti programına yönelik yaptığı yazılı açıklamanın detayları...

Anadolu yakası ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, gün içerisinde yaşanacak su kesintilerini resmi internet sitesi üzerinden yazılı olarak açıkladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Temmuz su kesintisi programı...

İSKİ'nin 19 Temmuz tarihli su kesintisi programına göre, şebeke hattı arızası nedeniyle birçok İstanbul ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Son olarak açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İSKİ resmi adresi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2021 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2021 11:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Büyükçavuşlu Merkez Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 19.07.2021 10:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.07.2021 11:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

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