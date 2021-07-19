Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
Anadolu yakası ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, gün içerisinde yaşanacak su kesintilerini resmi internet sitesi üzerinden yazılı olarak açıkladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Temmuz su kesintisi programı...
İSKİ'nin 19 Temmuz tarihli su kesintisi programına göre, şebeke hattı arızası nedeniyle birçok İstanbul ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Son olarak açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İSKİ resmi adresi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Hürriyet Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.07.2021 10:20
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.07.2021 11:28
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Büyükçavuşlu Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
19.07.2021 10:58
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.07.2021 11:07
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.